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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 12, 2026, 06:01:03 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে। এই ৪ রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আজ শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু

আজ আপনি আপনার প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল পেতে পারেন। আপনি এমন কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সফল হতে পারেন, যা আগে আপনার কাছে কঠিন বা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হতো। উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে এবং আপনি কর্মজীবনে অগ্রগতির সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের দৈনন্দিন রুটিনে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। বেসরকারি খাতে কর্মরতরা পদোন্নতির সুসংবাদ পেতে পারেন। এছাড়াও আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। যারা খেলাধুলার সাথে জড়িত, তাদের জন্যও দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে। আপনি অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করবেন। তবে, আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মকর

আজকের দিনটি আনন্দ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভ আপনার সুখ বাড়িয়ে দেবে। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে একটি নতুন গাড়ির স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হতে পারে। আপনি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে আপনার মনের কথা ভাগ করে নেবেন এবং তিনি আপনাকে বুঝবেন ও সমর্থন করবেন। আপনার পরিবারে আপনার কথাকে পুরোপুরি সম্মান করা হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। নবদম্পতিদের একসাথে ভ্রমণের একটি ভালো সুযোগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্কগুলোও সুখকর হবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাতে পারবেন।

কুম্ভ

আজকের দিনটি সাধারণ হলেও, এটি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার ভূমিকা বা দায়িত্বে পরিবর্তন আসতে পারে। জিম প্রশিক্ষক এবং ফিটনেসের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার পেশাগত দক্ষতা উন্নত হবে এবং পদ বা আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ আসতে পারে। জীবন আনন্দের নতুন কারণ নিয়ে আসবে। দিনটি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু আপনার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আপনাকে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোও সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম করবে।

মীন

আজ আপনার জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা আসবে। আপনার মন সৃজনশীল কাজের দিকে আকৃষ্ট হবে, এবং এটি আপনার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাও বৃদ্ধি করবে। আপনার এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা হতে পারে যারা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করলে আপনি হালকা বোধ করবেন এবং মানসিক চাপ কমবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো অসন্তোষের অবসান ঘটবে এবং পরিবারে সুখ ফিরে আসবে। ব্যবসা সম্প্রসারণের বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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