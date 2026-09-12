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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

Published on: Sep 12, 2026, 05:00:42 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনি নতুন শক্তি ও উদ্যম অনুভব করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়, তাই আপনার কঠোর পরিশ্রম যেন ব্যর্থ না হয়। সন্ধ্যায় বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিলে পুরনো বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরতদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

কন্যা

আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতা সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে এবং আপনি প্রচুর প্রশংসা পেতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন হবে। ব্যবসায় আপনার বাবা আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আপনি দক্ষতার সাথে সামলাবেন। যারা আসবাবপত্রের ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লাভবান হতে পারেন। আপনার আচরণে পরিবার সন্তুষ্ট থাকবে। তবে, স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ ও মধুরতা বৃদ্ধি পাবে। ঘরে একটি ছোট্ট অতিথির আগমন আনন্দের পরিবেশকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে।

তুলা

আজ আপনার জন্য নানা দিক থেকে একটি আনন্দদায়ক দিন হবে। আপনার নম্র আচরণ মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং আপনার সামাজিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করবেন, যা ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রমাণিত হবে। অহেতুক অতিরিক্ত চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। ব্যস্ততার মাঝেও আপনি নিজের জন্য সময় বের করতে পারবেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে একটি সুন্দর চমক পেতে পারেন। শিশুরা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকবে। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্যও দিনটি ভালো সুযোগ বয়ে আনতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ গড়পড়তার চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে। বাড়ি, জমি বা দোকান কেনার আপনার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণের দিকে এগোতে পারে। আপনার সন্তানের ভালো চাকরি পাওয়ার খবর আপনার বাড়িতে আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনি একটি উদযাপনের পরিকল্পনা করতে পারেন। দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে স্বস্তি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাজ থেকে ফেরার পর, আপনি অনেক দিন পর আপনার প্রিয় কাজগুলোর জন্য সময় বের করতে পারবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি অনুকূল এবং তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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