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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 13, 2026, 06:00:40 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন দৈনিক রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

    ধনু

    আজ একটি ব্যস্ত দিন হবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। সময়মতো দায়িত্ব সম্পন্ন করার অভ্যাস আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি অপ্রত্যাশিত বা ভালোবাসার উপহার আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। ভ্রমণের সময়, আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার সন্তানের সাফল্য বা কোনো সুসংবাদ পুরো পরিবারে হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

    মকর

    প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং জ্ঞানের সাথে জড়িতদের জন্য আজ একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনারা নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন এবং প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু অর্জন করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে, যার ফলে পড়াশোনায় ইতিবাচক ফল লাভ হবে। সরকারি কাজে কিছু বিলম্ব বা তাড়াহুড়ো হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।

    কুম্ভ

    আজ নতুন কিছু শুরু করার জন্য একটি অনুকূল দিন। পুরোনো ঋণ বা আর্থিক দায় কমানোর ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি হবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না এবং প্রয়োজনে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার বা তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলি ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে। পারিবারিক সমর্থন ও সহযোগিতা আপনাকে প্রতিটি সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

    মীন

    আজ আপনি ব্যবসা এবং কর্মজীবনে সাফল্যের ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পাবেন। নতুন প্রকল্পের জন্য খরচ অবশ্যই বাড়বে, কিন্তু সেই বিনিয়োগগুলি ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান স্বস্তি আনবে। আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হবে। মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সুরক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

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