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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ কারা লাকি, রইল দৈনিক রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ১৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন।

    Published on: Aug 13, 2026, 04:00:59 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ১৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল আজকের রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ কারা লাকি, রইল দৈনিক রাশিফল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ কারা লাকি, রইল দৈনিক রাশিফল

    মেষ

    আজকের দিনটি ব্যস্ত ও কর্মব্যস্ত হতে পারে। একাধিক দায়িত্ব আপনার মনে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে সহজ করে তুলবে। একটি ছোটখাটো তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কথাবার্তায় সংযম রাখুন। আপনার নম্রতা এবং মনোরম আচরণ একটি অবনতিশীল পরিস্থিতিকে শান্ত করতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি সাফল্য ও সম্মানে পরিপূর্ণ থাকবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ আপনার ভবিষ্যতের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার কর্মনিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম সর্বজনীনভাবে প্রশংসিত হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং অর্থ লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধির পরিবেশ থাকবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পেলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। আপনি যদি রাজনীতি, সামাজিক ক্ষেত্র বা কোনো নতুন উদ্যোগে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। পরিবারের সামনে কোনো পুরোনো বিষয় প্রকাশ পেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।

    কর্কট

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি আপাতত স্থগিত থাকতে পারে, কিন্তু হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সঠিক সময়ে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসবে। আপনার মাতৃপক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। একটি পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হতে পারে, যা মানসিক চাপ কমাবে।
    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ কারা লাকি, রইল দৈনিক রাশিফল

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