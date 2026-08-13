সিংহ,কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!১৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ,কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!১৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ,কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আজ আপনাকে ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস সাফল্য নিশ্চিত করবে। যারা বিদেশে কর্মরত আছেন, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও মধুর হবে, অন্যদিকে পারিবারিক জীবনে বিচক্ষণতা অপরিহার্য হবে। একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে।
কন্যা
আজ সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং প্রতিভা মানুষকে মুগ্ধ করবে। ভবিষ্যতের আর্থিক অসুবিধা এড়াতে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। পরিবার বা বন্ধুদের সাথে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
তুলা
আজ পরিবর্তন এবং নতুন শুরুর দিন। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। আপনার পছন্দের নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক আপনাদের সম্পর্কে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। আপনার চারপাশের মানুষদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো চুক্তি বা পরিকল্পনা আজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা অপার আনন্দ বয়ে আনবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনি খুশি হওয়ার অনেক কারণ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হতে শুরু করবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি আপনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বস্তি দেবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা নতুন কোনো সুযোগ পেতে পারেন। আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পুরোনো পারিবারিক মতবিরোধের সমাধান হবে, যা একটি সুখী ও ইতিবাচক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More