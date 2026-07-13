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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 13, 2026, 04:00:49 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল কী বলছে, দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল লাভ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যদি সম্পত্তি, সোনা, রুপা বা অন্য কোনো মূল্যবান জিনিস কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে সময়টি অনুকূল। তবে, কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিন। যানবাহন-সংক্রান্ত অপ্রত্যাশিত খরচ দেখা দিতে পারে। এদিকে, পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিয়ে চলমান উদ্বেগ অব্যাহত থাকতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার ব্যক্তিত্ব ও কাজের প্রশংসা হবে, যা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের নতুন কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনাকে চিন্তিত হতে হতে পারে। তবে, একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে সুখ আসবে। ইঙ্গিত রয়েছে যে আপনি সরকারি প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হতে পারে।

    মিথুন

    আজ আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কথাবার্তা সংযত রাখুন, কারণ একটি ছোট বিষয়ও গুরুতর রূপ নিতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক বিবাদ নিরসনের প্রচেষ্টা সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে এবং আপনি প্রশংসিত হতে পারেন। আপনাকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। একটি পুরনো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান হওয়ায় আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

    কর্কট

    আজ আপনি সমর্থন ও সুযোগ উভয়ই পাবেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্দেশনা প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়ক হবে। আয় বৃদ্ধির নতুন পথ খুলে যেতে পারে, তাই ভালো সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। তবে, একটি আইনি বিষয়ে প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় কিছুটা হতাশা দেখা দিতে পারে। অসমাপ্ত কাজ অস্বস্তির কারণ হতে পারে এবং কিছু প্রয়োজনীয় খরচও সামনে আসতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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