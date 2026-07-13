সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সোমবার দিনটি কেমন কাটবে, তা বলে দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ ১৩ জুলাই ২০২৬, সোমবার দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। বলে দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজ তাড়াহুড়ো এবং ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং সময়মতো আপনার কাজ শেষ করতে সফল হবেন। যদি আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার বাবার পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার সন্তানরা কোনো কারণে মন খারাপ করতে পারে, তাই তাদের সাথে ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে কথা বলুন। এছাড়াও আপনি একটি নতুন মোবাইল ফোন, পোশাক বা পছন্দের কোনো জিনিস কেনার সুযোগ পেতে পারেন।
কন্যা
আজকের দিনটি সন্তুষ্টি ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনার ঘরকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। আপনি আপনার ব্যবসায়িক আয় বাড়ানোর জন্য নতুন সুযোগ অন্বেষণ করবেন। তবে, আপনার বাবার সাথে একটি ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। আজ টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন এবং গুজব বা শোনা কথার উপর নির্ভর করার ভুল করবেন না।
তুলা
বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আজ ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। যারা শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগের সাথে জড়িত, তাদের ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বাড়বে এবং আপনি আপনার বাড়ির জন্য নতুন জিনিসপত্র কিনতে পারেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো প্রিয়জনের আগমন বাড়ির পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ হবে। ভ্রমণও সম্ভব, তবে অপরিচিতদের সাথে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভ্রমণ থেকে এমন তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আত্মীয়-স্বজনরা ঘন ঘন আপনার বাড়িতে আসবেন এবং একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More