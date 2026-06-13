ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ১৩ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ১৩ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। ১৩ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে। যেকোনো কাজে সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। সম্মাননা ও পুরস্কার পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হবে এবং পরিকল্পনা আরও স্পষ্ট হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক স্বস্তি পাবে এবং পড়াশোনার চাপ কমবে। যদি আপনি সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তা পূরণের দিকে এগোতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি বিভ্রান্তির হতে পারে, তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। কোনো কাজ নিয়ে সন্দেহ থাকলে, আপাতত তা স্থগিত রাখাই ভালো। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে বিচলিত করতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপনি এমন একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান আপনাকে শান্তি এনে দেবে এবং ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি স্বাভাবিক কাটবে, তবে কিছু ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী প্রতিকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো বিষয় কিছুটা মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। অতীতের কোনো ভুলের সত্য উদ্ঘাটন আপনাকে নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টায় উৎসাহিত করবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে।
মীন
আজ আপনি শক্তি ও ইতিবাচক চিন্তায় ভরপুর থাকবেন। আপনি ভালো কাজে আগ্রহী হবেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় থাকবেন। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো গতি পাবে এবং আটকে থাকা তহবিল ফেরত আসায় স্বস্তি মিলবে। সরকারি চাকরি বা টেন্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যকে চমকে দেওয়া একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে এবং আপনাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More