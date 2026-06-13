সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে আজ, ১৩ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৩ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। সাধারণত ১৩ তারিখকে অশুভ বলে অনেকেই মনে করেন। এই ১৩ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি লাভ ও সন্তুষ্টি উভয়ই বয়ে আনবে। ব্যবসায়িক ভালো ফলাফল আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের জন্যও দিনটি ইতিবাচক হতে পারে। প্রেম জীবন মধুর থাকবে এবং সঙ্গীর সাথে কাটানো সময় হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনবে। অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং বাড়িতে একটি নতুন, শুভ প্রকল্প শুরু হওয়ার সুযোগ আসতে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সততা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবে এবং ভালো ফল করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি হবে। আপনার বিবাহিত জীবনে সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়া বিরাজ করবে। কথাবার্তায় সংযম রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও তর্কের জন্ম দিতে পারে। আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।
তুলা
আজ আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো ধীরে ধীরে লাভজনক হতে শুরু করবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনবে। দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস পরিহার করুন, কারণ এটি পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। পরিবারে ধৈর্য বজায় রাখুন এবং রাগ পরিহার করুন।
বৃশ্চিক
আজ আর্থিক বিষয়ে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করলে একটি আরও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। চারপাশের যেকোনো দ্বন্দ্বের অবসান স্বস্তি আনবে। আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য, কারণ আপনার স্বাস্থ্য আপনার মেজাজকে প্রভাবিত করতে পারে। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আবেগপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক উভয় অনুভূতিই আসবে। পারিবারিক সমস্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More