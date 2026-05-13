মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ মে ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ বুধবার, এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ
আজ সৌভাগ্য নতুন সুযোগ নিয়ে আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। বিচক্ষণ আর্থিক সিদ্ধান্ত লাভের পথ খুলে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উদ্যম অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং প্রেমময় জীবনে রোমান্সের মাধুর্য আনন্দ বয়ে আনবে। সন্তানদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। নিজের স্বাস্থ্যকে হালকাভাবে নেবেন না; ছোট ছোট সতর্কতা বড় সুফল বয়ে আনতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার পরিকল্পনাগুলো সাফল্যের সোপান হয়ে উঠতে পারে। সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কোনো বিয়ে বা পারিবারিক কোনো সুখবর আনন্দ বয়ে আনতে পারে। ভ্রমণ সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। রাগ ও তর্কবিতর্ক পরিহার করুন, কারণ এটি আপনার দিনটিকে আরও সুন্দর করে তুলবে।
মিথুন
আজ আপনি নিজেকে উন্নত করার মানসিকতায় থাকবেন এবং এই ভাবনা আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আপনার প্রশংসা করতে পারেন। আজ আপনার বাবার কথায় আপনার জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা থাকতে পারে। দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন আশায় পরিপূর্ণ থাকবে।
কর্কট
আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একটি নতুন যানবাহন বা বিশেষ কোনো বাড়ি কেনা আনন্দ বয়ে আনতে পারে। বন্ধুকে সাহায্য করা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। পুরোনো আর্থিক বা আর্থিক বিষয়গুলো আবার সামনে আসতে পারে, এবং বিচক্ষণতার সাথে সেগুলোর সমাধান করাই শ্রেয় হবে। ধৈর্য ধরুন, কারণ সরকারি বিষয়গুলোতে কিছু বিলম্ব হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More