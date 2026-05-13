সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বুধবার, ১৩ মে ২০২৬এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস। রইল জ্যোতিষমতে রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম সুফল বয়ে আনবে। ব্যবসা এবং বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই লাভের ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। আপনার প্রেম জীবনে রোমান্স এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। এছাড়াও, বাড়িতে একটি নতুন শুভ প্রকল্প শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা
আজ আপনার নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন এবং শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করতে পারে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া এবং সদয় কথাবার্তা অনেক সমস্যার সমাধান করবে। আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কিন্তু নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।
তুলা
আজকের প্রতিটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আপনার ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো সুফল দিতে শুরু করবে। জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সময় আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনতে পারে। রাগ এবং দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করুন, কারণ এগুলোই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে আর্থিক এবং স্বাস্থ্যগত উভয় বিষয়েই সতর্ক থাকতে হবে। পুরনো বিবাদের সমাধান স্বস্তির অনুভূতি নিয়ে আসবে। পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে। পারিবারিক পরিবেশ ধীরে ধীরে উন্নত হবে। আপনার প্রতিপক্ষদের থেকে সতর্ক থাকুন এবং না ভেবেচিন্তে কাউকে বিশ্বাস করবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More