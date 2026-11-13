ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৩ নভেম্বর ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার খরচ বাড়তে পারে এবং আপনি আপনার ভবিষ্যৎ নিয়েও গুরুত্ব সহকারে ভাববেন। আপনার আর্থিক বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনার বিচক্ষণতার সাথে পালন করা উচিত। আপনার ভাইবোনদের প্রয়োজন ও অনুভূতিকে উপেক্ষা করবেন না, কারণ সামান্য অবহেলাও সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে পড়াশোনা সংক্রান্ত চাপ কম অনুভব করতে পারে, যা তাদের আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে।
মকর
আজ আপনার মাথায় বেশ কিছু নতুন ধারণা ও পরিকল্পনা আসতে পারে, যা আপনার ব্যবসাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে। অংশীদারিত্বে নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করা একটি শুভ লক্ষণ। আপনি যদি কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা ভাবেন, তবে এগিয়ে যাওয়ার আগে এর শর্তাবলী, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাবধানে যাচাই করে নিন। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কারণ কেউ কেউ আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের বিশেষ যত্ন নিন। এরই মধ্যে, অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এবং আনন্দ বয়ে আনবে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। শিক্ষার্থীরা দরকারি পড়াশোনার উপকরণ, নতুন কোনো সুবিধা বা সুসংবাদ পেতে পারে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি এবং অপ্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়লে তা আপনার ভাবমূর্তি বা পদোন্নতির সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, যা আপনাকে গর্বিত ও সুখী করবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং যেকোনো লেনদেনের আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন।
মীন
আজ আপনার চারপাশে আনন্দ ও ইতিবাচকতার আবহ বিরাজ করতে পারে। ব্যবসায় ভালো মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কোনো অপ্রত্যাশিত উপহার বা স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনার কাজের প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। কর্ম-সম্পর্কিত কোনো ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে এবং নতুন পরিচিতি তৈরির সুযোগ করে দিতে পারে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি ঋণ অনুমোদিত হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More