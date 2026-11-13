মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ, শুক্রবার, কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ
আজ সম্পর্ক পরিচালনা করা এবং প্রিয়জনদের অনুভূতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভালোবাসা, ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি কঠিন পরিস্থিতিও সহজেই সামলাতে পারবেন। আপনার কোনো কথায় আপনার সঙ্গী মন খারাপ করতে পারেন, তাই তাদের অনুভূতি উপেক্ষা করবেন না এবং সময়মতো আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়েও সতর্কতা প্রয়োজন। আপনি যদি ঋণ নেওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে আপাতত তা স্থগিত রাখাই ভালো, কারণ পরে তা পরিশোধের চাপ বাড়তে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ এবং নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হতে পারে। সময়টি বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। আপনি একটি নতুন কোর্স শুরু করার, পড়াশোনায় নতুন কোনো দিকে অগ্রসর হওয়ার, অথবা এমন কোনো বিশেষ দক্ষতা শেখার সুযোগ পেতে পারেন যা আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থা এবং আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। বাড়িতে নতুন কোনো অতিথির আগমন আনন্দ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ করে দিতে পারে। যদি আপনার চাকরি-সংক্রান্ত কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা থেকে থাকে, তবে আপনার কাছের কোনো ব্যক্তির সাহায্য তার সমাধান করতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার প্রতিভা এবং বিশেষ দক্ষতা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। শিল্পকলা, সৃজনশীলতা এবং কোনো বিশেষ দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত কাজ সমৃদ্ধ হবে। আপনি আপনার সক্ষমতা আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন, যা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে। আপনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডেও আগ্রহী হবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে। আপনি যদি রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকেন, তবে মানুষকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং কারো কথায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
কর্কট
আজ আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি পাওয়ায় আপনার মন হালকা ও সুখী বোধ করবে। একটি দীর্ঘদিনের উদ্বেগের সমাধান হতে পারে, যা আপনাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলিতে আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং তাদের নিষ্পাপ আনন্দ আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। কোনো প্রভাবশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে। আপনি বাড়িতে ভালো খাবার এবং একটি মনোরম পরিবেশ উপভোগ করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More