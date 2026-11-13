সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৩ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার লাকি কারা! বলছে জ্যোতিষমত

সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৩ নভেম্বর ২০২৬, শুক্রবার লাকি কারা! বলছে জ্যোতিষমত
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
আজ ‘ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ’, অর্থাৎ ১৩ তারিখ, শুক্রবার। খ্রিস্টান ধর্মমতে এই দিন খুব একটা শুভ নয়। তার নেপথ্যে রয়েছে এক ঘটনার উল্লেখ। তবে, বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আজ ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার কেমন কাটবে, তার আভাস রইল রাশিফলে। শুক্রবার বহু বাড়িতেই বিষ্ণুদেবের পুজো হয়। কোথাও দেবী লক্ষ্মীরও বিশেষ পুজোর চল রয়েছে। সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার আয় এবং আত্মবিশ্বাস উভয়ই বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি এমন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যারা ভবিষ্যতে সহায়ক হতে পারেন। ব্যবসায় উন্নতি দেখা যাবে এবং আপনার সিদ্ধান্ত অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন আপনার মনোবল বাড়িয়ে দেবে। আপনারা একসাথে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। সরকারি বিভাগে দীর্ঘদিনের একটি অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বস্তি নিয়ে আসবে। কর্মরত ব্যক্তিরা হঠাৎ একটি নতুন প্রস্তাব বা আরও ভালো সুযোগ পেতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এবং আনন্দ করার সুযোগ পাবেন। তবে, আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে নিজের দায়িত্ব অবহেলা করবেন না। কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। যদি আপনি ইতিমধ্যেই কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে তা ফেলে না রেখে সঠিক পরামর্শ নিন এবং আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই তাদের প্রয়োজন ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন।
তুলা
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং কাজের ধরণ উন্নত করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে উত্তেজনা বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করুন এবং সংঘাত বাড়ানো থেকে বিরত থাকুন। কঠোর পরিশ্রমে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ধৈর্য বজায় রাখা অপরিহার্য। আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন এবং তাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিন। অপরিচিতদের সাথে আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
বৃশ্চিক
আজ আপনি কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনতে সফল হতে পারেন। একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হলে তা আনন্দ ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে আপনার কাজের চাপ বাড়তে পারে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আপনাকে উন্নতি করার এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More