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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: Aug 14, 2026, 05:00:15 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৪ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবারের রাশিফল রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে উৎসাহিত করবে। আপনার প্রয়োজন ও সুবিধার জন্য খরচ বাড়তে পারে, কিন্তু আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। প্রেমের সম্পর্কে রোমান্স এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। সঙ্গীর সাথে কাটানো সময় সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে।

    কন্যা

    আজ কোনো বড় পরিবর্তনের চেয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই আপনার জন্য বেশি উপকারী হবে। পরিবারে কোনো উত্তেজনা থাকলে, আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান হতে পারে। পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, বিশেষ করে যদি কোনো গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে বাধা দূর করতে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। দায়িত্ব বেশি থাকবে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি ও ধৈর্য আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে।

    তুলা

    আজ আর্থিক বিষয়ে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। শেষ মুহূর্তে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যেতে পারে, যা কিছুটা হতাশার কারণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই যেকোনো চুক্তি বা সমঝোতা চূড়ান্ত করা উচিত। আপনার সন্তানদের শিক্ষা, কর্মজীবন এবং কোম্পানির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে বিবাদের কারণ হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ দিনের শুরুতে কিছুটা জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে। আপনি বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন অথবা বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত কোনো কাজ করতে পারেন। আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সময় কথাবার্তা ও আচরণে সংযম বজায় রাখুন। একটি পুরনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে এবং আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। আজ ধৈর্য ধরে রাখাই হবে আপনার মূল মন্ত্র।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

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