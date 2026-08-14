মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ১৪ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে আজকের দিনটি, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আজ ১৪ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
আজকের দিনটি ভারসাম্য, শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও মধুর হবে এবং প্রিয়জনের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। বিবাহিত জীবনও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গী কর্মক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, সম্মান বা পদোন্নতি পেতে পারেন, যা পুরো পরিবারে উত্তেজনা নিয়ে আসবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা বা নতুন কোনো কোর্স সম্পর্কে সুসংবাদ পেতে পারে।
বৃষ
আজ নতুন দায়িত্ব এবং সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হতে পারে, যা আপনি নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পালন করবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সততা আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে। আপনি সরকারি প্রকল্প বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ ও জটিলতা থেকে দূরে থাকা আপনার জন্য লাভজনক হবে।
মিথুন
আজ আপনি আপনার সমস্ত কাজ সময়মতো শেষ করার জন্য পুরোপুরি সক্রিয় এবং উদ্যমী থাকবেন। আপনার মিষ্টি কথা এবং নম্র আচরণ সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। কাজে মনোনিবেশ করাই আজ আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। ব্যবসায়ীদের তাদের পণ্য বা পরিষেবার মানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ এটি তাদের পরিচয় এবং খ্যাতিকে শক্তিশালী করবে।
কর্কট
আজ আপনাকে অবশ্যই আপনার লক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখতে হবে। শুধুমাত্র একাগ্রতা এবং শৃঙ্খলা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এনে দেবে। আপনার শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা পরিহার করুন। ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে অত্যন্ত সতর্কতা এবং লিখিত প্রমাণ সহ আর্থিক লেনদেন করুন। আইনি বিষয়ে তাড়াহুড়ো পরিহার করুন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More