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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে! ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 14, 2026, 06:00:39 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে! ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে! ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আপনার জন্য শুভ লক্ষণ বয়ে আনবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে এবং আপনি আপনার পিতামাতার সেবা করার সুযোগও পাবেন। আজ আপনার অর্থ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পারিবারিক বিষয়ে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, অন্যথায় সম্পর্কের টানাপোড়েন হতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এছাড়াও, গৃহস্থালীর সুযোগ-সুবিধার উপর ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর

    আজ চারদিকে ইতিবাচক শক্তির আবহ থাকবে। আপনি অন্যদের সাহায্য করার সুযোগ পাবেন এবং এটি আপনাকে আত্মতৃপ্তি দেবে। তবে, আপনার অতিরিক্ত খরচের অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনো নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। ভ্রমণে গেলে সাবধানে গাড়ি চালান।

    কুম্ভ

    আজ আপনাকে সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। কিছু লোক আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। আইনি বিষয় আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিতে পারে। কোনো বড় ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে, ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে প্রতিটি দিক সাবধানে বিবেচনা করুন।

    মীন

    আজকের দিনটি সাধারণ কাটলেও অনেক ছোট ছোট আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার বাড়ির জন্য একটি নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী কিনতে পারেন। আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে, তাই তা উপেক্ষা করবেন না। আপনার সন্তান বিশেষ কিছুর জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। অনেক দিন পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়া আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। তবে, পারিবারিক কিছু বিষয় হালকা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে! ১৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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