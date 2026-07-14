সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী! ১৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ১৪ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজকের দিনটি আনন্দদায়ক ও সন্তোষজনক হবে। একটি দীর্ঘদিনের আর্থিক সমস্যার সমাধান আপনার অনুকূলে হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হলে ভবিষ্যতে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যদি কাউকে ধার দেওয়া টাকা আটকে গিয়ে থাকে, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর পরামর্শ ব্যবসায় লাভ বয়ে আনতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। তবে, পারিবারিক কিছু খবর আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার কথাই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। কথা বলার আগে ভাবুন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিরোধীরা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞাই জয়ী হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং খরচ নিয়ে বড় কোনো উদ্বেগ থাকবে না। কিছু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
তুলা
আজ সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার প্রেম জীবনে সঙ্গীর সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। তবে, পুরোনো স্বাস্থ্য সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, তাই খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। প্রতিটি পদক্ষেপে আপনি ভাইবোনদের সমর্থন পাবেন। কোনো বড় ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে, এর সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করুন; এটি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। লোকদেখানো খরচ ভবিষ্যতে সমস্যার কারণ হতে পারে। কথোপকথনের সময় এমন শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার সঙ্গীকে আঘাত করতে পারে। সন্তানদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আপনি হয়তো কিছুটা কঠোর হতে পারেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য থাকবে তাদের মঙ্গলের জন্যই। পারিবারিক বিবাদ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ধৈর্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More