ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। আজ উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে। এমন একটি দিন রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার প্রভাব ও সম্মান উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক ঘটনা একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। সরকারি কাজে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের স্মৃতি আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।
মকর
আজ আপনার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনার কর্মনিষ্ঠায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হবেন। সমাজসেবা বা দাতব্য কাজ আপনার সুনাম বাড়াতে পারে। অতীতের কোনো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ কাজে দেবে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।
কুম্ভ
আজ আপনার চারপাশে লাভ এবং নতুন সুযোগের সমাহার ঘটবে। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাটি লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আত্মীয়দের সাথে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, তবে বয়োজ্যেষ্ঠদের সমর্থন আপনাকে তা সামলাতে সাহায্য করবে। নারী বন্ধুদের কাছ থেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় ধরনের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ বা যাতায়াতের সময় আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন। আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে।
মীন
আজ আপনার মনের সংশয় আপনাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পারে। শেষ মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। কর্মক্ষেত্রে কিছু মানুষ আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। নতুন চাকরির সুযোগ আপনার জীবনে নতুন আশা নিয়ে আসতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং নিজের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। খাদ্যাভ্যাসে অবহেলা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More