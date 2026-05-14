সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে, দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা লাভজনক হতে পারে। আপনি সুস্বাদু খাবার ও বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করবেন। নতুন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। আর্থিক লাভ আপনাকে অপার আনন্দ দেবে।
কন্যা
আজ হতে পারে বড় স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সূচনা। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করলে আপনি মনের আনন্দ পাবেন। আপাতত ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই শ্রেয়। আজ আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে পিতামাতার পরামর্শ। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো ভবিষ্যতে আপনার গর্বের কারণ হবে। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আজ বিস্ময়কর ফল দিতে পারে।
তুলা
আজ সতর্কতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। বিরোধীরা আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনি প্রতিটি পরিস্থিতি বিচক্ষণতার সাথে সামাল দেবেন। ইঙ্গিত রয়েছে যে আপনার একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হবে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর জন্য একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সমাজসেবার জন্য স্বীকৃতি বা পুরস্কার প্রাপ্তি আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে আপনার পরিবার এবং স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তবে একটি আন্তরিক আলাপ আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং বড় অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা লাভজনক হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।