ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন! ১৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে, আজকের দিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ শনিবার, অনেকেই পুজো করে থাকেন দণ্ডনায়কের। এই দিন, ১৪ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু
আপনি আপনার প্রেম জীবনকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার সঙ্গীর জন্য একটি সুন্দর পোশাক কিনে আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে পারেন। পারিবারিক জীবনের ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। পারিবারিক পরিবেশ ইতিবাচক থাকবে। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার কারণে, আপনি এমন একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন যা আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আপনি আপনার ভাইদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
মকর
বন্ধুদের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তাই নিজের রাগ ও আত্মসংযম নিয়ন্ত্রণ করুন; বিষয়টি বাড়িয়ে তোলা ক্ষতিকর হবে। আপনি কোনো বিষয়ে অনিশ্চিত থাকতে পারেন; এর সমাধান করতে আপনি আপনার কাছের কারো সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনার সমাজসেবামূলক কাজ পরিবারে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। প্রেম জীবন সুখের হবে। বিবাহিত দম্পতিরা আগামীকাল বাইরে খেতে যেতে পারেন। খরচের দিকে মনোযোগ দিন, অন্যথায় আপনার আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে পারে।
কুম্ভ
পেটে ব্যথা, অ্যাসিডিটি এবং খিঁচুনিও আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমানোর চেষ্টা করুন। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। ব্যবসায় আরও বেশি প্রচেষ্টা সাফল্য বয়ে আনবে। আপনার পারিবারিক জীবন ভালোবাসায় পূর্ণ থাকবে এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে খুশি রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। প্রেমে মগ্ন ব্যক্তিরা আনন্দের সাথে তাদের সঙ্গীর সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন।
মীন
আপনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। যারা চাকরিতে আছেন, তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। আগামীকাল আপনি ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। যারা প্রেমে আছেন, তাদের সঙ্গীর সাথে ঝগড়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এমনটা করলে সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। কাজের জন্য দিনটি অনুকূল থাকবে, তবে সহকর্মীদের সাথে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সতর্ক থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More