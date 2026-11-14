সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, রইল ১৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
১৪ নভেম্বর ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। শনিবার, অনেকেই ভক্তি সহকারে দণ্ডদাতা শনিদেবের পুজো করেন। এমন দিনে, আপনার প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
কিছু কাজ আটকে যেতে পারে, তবে অন্যগুলো সম্পন্ন হবে। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ইতিবাচক ফল দেবে। বিদেশে বসবাসকারীরা ভালো লাভ দেখতে পাবেন। আপনার পারিবারিক জীবনে চাপপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে; সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে এবং আপনার প্রেম জীবনে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
কন্যা
ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে আপনি কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারবেন না। আয় কমে যাবে এবং কিছু প্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা আগামীকাল উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে পারেন এবং একটি বড় অর্ডার লাভ করতে পারেন। আপনার প্রেম জীবনে উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সঙ্গীর সাথে একটি বড় ধরনের তর্ক হতে পারে।
তুলা
ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি লাভজনক চুক্তি থেকেও ভালো মুনাফা অর্জিত হবে। পরিবারে সংঘাত দেখা দিতে পারে, তাই শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার প্রেম জীবন সুখে পরিপূর্ণ থাকবে। পারিবারিক বিষয় আপনার সংসারে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। উদ্বেগ বাড়তে পারে, যা আপনার রক্তচাপও বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন।
বৃশ্চিক
কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন এবং এমনকি একটি নতুন দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারেন। যারা চাকরিতে আছেন, তারা চাপের মধ্যে থাকবেন। আপনি এমন কিছু ক্রয় করতে পারেন যা আপনার আরাম বাড়িয়ে দেবে। আপনার পারিবারিক জীবনে প্রেম ও ভালোবাসা বিকশিত হবে। যারা প্রেমে আছেন, তাদের জন্য দিনটি ভালো যাবে, কারণ তারা সম্ভবত ফোনে ব্যস্ত থাকবেন। কাজের জন্য দিনটি অনুকূল, তবে ভ্রমণ স্থগিত রাখাই শ্রেয় হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More