মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ১৪ নভম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ পডেছে শনিবার। এই দিনে দণ্ডনায়ক শনিদেবের পুজো করা হয়। এই দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আপনার খরচ কমবে এবং আটকে থাকা অর্থ হাতে পাবেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। প্রেম জীবন সুখকর হবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সামনে নিজেকে জাহির করতে পারবেন। কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে উত্তেজনা বাড়তে পারে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আপনি সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং ভালো কাজের ফলে উল্লেখযোগ্য ফলাফল আসতে পারে।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্য একটি ভালো দিন হতে পারে। অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। পারিবারিক সমর্থন অব্যাহত থাকবে, যা কাজগুলোকে সহজ করে তুলবে। ভাগ্যের উন্নতি আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য বয়ে আনবে। এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের পরিচর্যার দিকে মনোযোগ দেবেন। ভালোবাসার জন্য দিনটি ভালো যাবে।
মিথুন
আপনি আপনার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন, যা ইতিবাচক ফল দেবে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোনো ঊর্ধ্বতনের সহায়তায় আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য আপনি একটি সম্মানসূচক পুরস্কারও পেতে পারেন। বন্ধুদের সাথে আমোদ-প্রমোদে আপনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন। আপনার প্রেম জীবনে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। শীতকালে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কর্কট
জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামীকাল অনুকূল থাকবে। কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য বয়ে আনবে। চাকরিজীবীরা তাদের প্রকল্প থেকে ইতিবাচক ফল পাবেন। আপনার ব্যবসার উন্নতি হতে পারে এবং আপনি নতুন কাজের বরাত পেতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। অর্থ উপার্জনের জন্য আপনি একটি পুরোনো গাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় পারিবারিক খরচ বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করলে মানসিক চাপ কমবে। আপনার ঘরোয়া জীবনে উত্তেজনা দেখা যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More