১৪ অক্টোবর ২০২৬এ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কারা লাকি! দেখে নিন রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর চতুর্থী। এই দিনে রাশিচক্রের ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যম আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চাকরিজীবীরা তাদের কাজের প্রশংসা ও সম্মান পেতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে হলেও, সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। অনেক দিন পর পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে দিনটি বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় সম্পর্কের মধ্যে উষ্ণতা ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আসবে। আজ আপনি শুধু নিজের অনুভূতির উপরই নয়, বরং আপনার কাছের মানুষদের চিন্তাভাবনা বোঝার দিকেও মনোযোগ দেবেন।
কন্যা
আজ আপনার বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা আপনাকে অনেক সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে। অংশীদারিত্বের বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পরিষ্কার রাখুন। একটি পুরোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা আপনাকে দারুণ আনন্দ দেবে। এমনকি ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, তাই আপনার দৈনন্দিন রুটিনের প্রতি মনোযোগী হন। গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং কাগজপত্র নিরাপদে রাখুন। একটি পুরোনো লেনদেন বা বিবাদের আজ অবসান হতে পারে, যা দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে।
তুলা
আজ আপনার সঠিক সিদ্ধান্তগুলোই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি সময়মতো তা বুঝতে পারবেন। তবে, একটি আর্থিক বিষয় কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। অতীতের কোনো ভুল আবার সামনে আসতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে তা থেকে শিক্ষা নেওয়াই শ্রেয়। বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারে। আপনার সন্তানের কোনো সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে দেবে।
বৃশ্চিক
আজ সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে পারে, যা একটি ইতিবাচক ও মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। কাজের চাপ বেশি থাকতে পারে এবং আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। সবার সাথে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কোনো ভুল বুঝতে পারেন, তবে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না, কারণ সততা সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। আজ আপনার নম্রতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More