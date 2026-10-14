মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ চতুর্থী কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
প্রেম ও সম্পর্কের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব সুখের হবে। আপনাদের প্রেমের সম্পর্কে বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং সঙ্গীর সাথে কাটানো ছোট ছোট মুহূর্তগুলোও আপনাকে মনের আনন্দ দেবে। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হতে পারে, কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আজ নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যদি কেউ আপনার কাছে টাকা ধার করে থাকে, তবে তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। তবে, মিষ্টি কথায় সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবেন না এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
বৃষ
আজকের দিনটি সন্তুষ্টি, সাফল্য এবং সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি আপনার অনুকূলে কাজ করতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে মিলতে শুরু করেছে। বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাড়ি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে, পারিবারিক সমর্থন সহায়ক হবে। সমাজে আপনার কাজ ও প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং মানুষ আপনার প্রশংসা করবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো কাজ সম্পন্ন হলে তা দারুণ স্বস্তি ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে।
মিথুন
আজ আপনার প্রতিভা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং শিল্পকলা, লেখালেখি, সঙ্গীত বা অন্যান্য সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বিশেষ স্বীকৃতি পেতে পারেন। বাড়িতে কোনো অতিথির আগমন পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। তবে, কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, তাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে পরিস্থিতিটি বিবেচনা করুন। ভ্রমণের সময় অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার ভবিষ্যতের জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। বিদেশে পড়াশোনা করার পরিকল্পনাকারী শিক্ষার্থীরাও কিছু শুভ লক্ষণ পেতে পারেন।
কর্কট
আজ আপনার মনে অনেক প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা ও শান্ত স্বভাব পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। আপনি আপনার মাকে দেওয়া একটি পুরনো প্রতিশ্রুতি পূরণের সুযোগ পেতে পারেন। সরকারি কাজ বা কোনো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রকল্পে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আজ খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এরই মধ্যে, মনে আসা একটি নতুন ধারণা আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More