ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, ১৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২০২৬ স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতে এই চার রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু
আজ কর্মজীবন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে এবং একটি সম্ভাবনাময় প্রস্তাবও আসতে পারে। আপনি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কাজগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামলাতে পারবেন। আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। আপনি আপনার সাফল্যে উৎসাহিত হবেন এবং আপনার পরিবারও সুখী হবে। আজ দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া লাভজনক হবে।
মকর
মনে হচ্ছে ভাগ্য আজ আপনার পক্ষে থাকবে। কিছু দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং আপনার প্রচেষ্টা প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল দিতে পারে। নতুন প্রযুক্তি, নতুন পদ্ধতি এবং নতুন ধারণা গ্রহণের আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। আপনার পেশাগত কর্মক্ষমতা প্রশংসনীয় হবে এবং যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তারা ব্যবসার প্রসারের সুযোগ পেতে পারেন। ভবিষ্যতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র অনুভূতির হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে আবহাওয়াজনিত ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিয়মিততা এবং ধৈর্য বজায় রাখাই আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। অন্যদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন, কারণ আপনার বিশ্বস্ততা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক লেনদেনে অসতর্ক হবেন না এবং অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।
মীন
আজ আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে দলবদ্ধ কাজ এবং সহযোগিতা। আপনি অন্যদের সাথে নিয়ে চলতে সফল হবেন, যা কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল বয়ে আনতে পারে। আর্থিক কার্যকলাপও শক্তিশালী থাকবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ আসবে। আপনি যদি কোনো নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সম্ভাবনাগুলো অন্বেষণ করতে পারেন। সম্প্রসারণের সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More