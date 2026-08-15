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    স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এ মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের আজ স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন।

    Published on: Aug 15, 2026, 04:01:03 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের আজ ১৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশি আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম উভয়ই আপনার অনুকূলে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সবকিছুতে তাড়াহুড়ো করার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকের সেরা কৌশল হলো কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা। ধার করা থেকে বিরত থাকুন এবং পুরোনো চুক্তি ও দায়িত্বগুলো সততার সাথে পালন করুন। আয়ের সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়তে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

    বৃষ
    আজ আপনি বন্ধু এবং প্রিয়জনদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনি একটি আর্থিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা এবং বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা আপনাকে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আপনার কাজগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন, কারণ সময়ের সঠিক ব্যবহার আপনার সাফল্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলবে। যোগ্য ব্যক্তিরা একটি আকর্ষণীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোও আরও আন্তরিক হবে এবং বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

    মিথুন

    আজ আপনার মনোযোগ পরিবার এবং নিজের আরামের দিকে বেশি থাকবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে মানসিক সন্তুষ্টি দেবে এবং প্রিয়জনদের জন্য আরও ভালো কিছু করার ইচ্ছা বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা এবং দায়িত্ব বাড়তে পারে, তাই একটি সুসংগঠিত কাজের সময়সূচী বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বেশ কিছুদিন ধরে টানাপোড়েন থাকে, তবে আজ আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার একটি ভালো সুযোগ। পৈতৃক সম্পত্তি বা পরিবার-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তবে তর্কে না জড়ানোর চেষ্টা করুন।

    কর্কট

    আজ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং নতুন পরিচিতি তৈরি করা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। সামাজিক মেলামেশা বাড়বে এবং আপনার কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের নতুন পথ উন্মোচিত হতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। পেশাগতভাবে, দিনটি বেশ ইতিবাচক হবে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড গতি পাবে এবং আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগও পেতে পারেন। শিক্ষা, প্রতিযোগিতা বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। কর্মকর্তারাও আপনার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এ মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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