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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 15, 2026, 04:00:56 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল কী বলছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    দীর্ঘদিনের কোনো প্রকল্পে সাফল্যের ভালো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন হতে পারে। সন্তানদের সঙ্গের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা অব্যাহত থাকবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রম ও মনোযোগের দাবিদার হবে। পারিবারিক ব্যবসায় সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা পদোন্নতিসহ একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

    বৃষ

    কর্মক্ষেত্রে কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনার সহকর্মীদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে, যা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন, কিন্তু পেটের ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। আপনার বাড়ির জন্য একটি নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেনার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার ভালো কাজের প্রশংসা করা হবে এবং আপনি সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন

    আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে এবং নতুন ধারণা আপনার কাজকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। তবে, অপ্রয়োজনীয় বিবাদ বা তর্ক এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক জীবন সুখকর থাকবে এবং আপনার জীবনসঙ্গী সর্বতোভাবে আপনাকে সমর্থন করবে। ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনাদের বোঝাপড়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে আপনারা একটি মনোরম পরিবেশ পুনরুদ্ধার করবেন।

    কর্কট

    কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের চিন্তা মনে আসতে পারে, কিন্তু আপাতত কোনো বড় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। আপনার ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং তাদের পরামর্শ আপনার ব্যবসায় উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপাতত আপনার শ্বশুরবাড়ির সাথে আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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