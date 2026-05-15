সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! রইল ১৫ মে ২০২৬ রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আজ দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় আপনার বাজেট বিঘ্নিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। আপনার অসাবধানতা পরিবারের সদস্যদের অসন্তুষ্ট করতে পারে, তাই পরিবর্তন আনা জরুরি। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হতে পারে, কিন্তু অতীতের কোনো বিষয় তুলবেন না। বকেয়া ঋণ ফেরত পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা
আজ প্রতিকূলতাগুলো কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু বন্ধু এবং জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পছন্দের চাকরিটি না পাওয়াটা হতাশাজনক হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি নতুন চাকরির প্রস্তাব আপনাদের বাড়িতে উত্তেজনা নিয়ে আসবে। ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটালে আপনার মানসিক চাপ কমবে এবং মুখে হাসি ফিরে আসবে।
তুলা
আজ সমাজসেবা ও সৎকর্মের মাধ্যমে আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। দাতব্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ আপনার মনে শান্তি আনবে। একটি আন্তরিক কথোপকথন আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর পেতে পারেন। বাইরের কারো সাথে ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে আকর্ষণীয় মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো বাড়তি আয়ের উৎস আপনার আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিতে পারে। আপনার সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার আরও কাছাকাছি আসতে পারে। আপনার ভাইদের পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত সুবিধাও পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন।