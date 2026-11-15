ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ দিন কেমন কাটবে! ১৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, ১৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ রবিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন প্রেম থেকে স্বাস্থ্য, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনি বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তা বোধ করতে পারেন। রাগ বা আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ তাড়াহুড়োর কাজ পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বিরোধীরা সক্রিয় থাকতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত বিষয় সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি যদি নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সম্পত্তির কাগজপত্র, আইনি অবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখুন। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিনিয়োগ করার আগে ঝুঁকিগুলো বোঝা জরুরি।
মকর
আজকের দিনটি কিছু দিক থেকে ভালো এবং অন্য কিছু দিক থেকে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ছোটখাটো বাধা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। তাই, কোনো কাজ তাড়াহুড়ো করে না করে, সতর্কতার সাথে করুন। দায়িত্ব বাড়লে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু পরিকল্পিতভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলে আপনার অবস্থার উন্নতি হবে। একটানা কাজ করার পরিবর্তে নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন। বিশ্রাম এবং মানসিক শান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য হবে।
কুম্ভ
আজ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে যথেষ্ট স্বস্তি দেবে। আয় বৃদ্ধির নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যদি কোনো চলমান আইনি বিষয় থাকে, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ পেলে তা আপনার উৎসাহ বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করতে আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। এদিকে, কোনো বন্ধুর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল ও সন্তোষজনক হতে পারে। আপনার কাজের উন্নতি আপনাকে স্বস্তি দেবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে, যা পুরোনো স্মৃতি ও হাসি ফিরিয়ে আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলার সুযোগ পাবেন। যেকোনো চলমান উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ভাগ করে নিলে তা মানসিক স্বস্তি দিতে পারে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত করতে পারে। তবে, আপনার সন্তানের কর্মজীবন বা ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাকে কিছুটা তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More