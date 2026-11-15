সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। আজ রবিবার, এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। রবিবারের রাশিফল রইল।
সিংহ
আজ আপনি আপনার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার জন্য উৎসাহ ও শক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনার নতুন কারো সাথে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তবে, কোনো অংশীদারিত্ব চূড়ান্ত করার আগে এর শর্তাবলী এবং দায়িত্বগুলো স্পষ্ট করে নিন। আপনার সন্তানের সাফল্য বা কৃতিত্ব আপনাকে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো বড় উদ্যোগে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
কন্যা
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস ও সাহস প্রবল থাকবে। আপনার মধ্যে নতুন কিছু করার, পুরোনো পরিকল্পনা বদলানোর, বা কোনো কিছু ভিন্নভাবে করার তাগিদ অনুভব হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজে পরিবর্তন বা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করতে পারেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশিত থাকায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। এমন লক্ষণও রয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম পুরস্কৃত হবে। দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা এখন ইতিবাচক ফল দিতে পারে।
তুলা
আজকের দিনটি আরাম, পারিবারিক সমর্থন এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও নির্দেশনা পাবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে তুলবে। তাদের পরামর্শ আপনার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে একটি নতুন দিকে চালিত করতে পারে। কোনো কারণে আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণ করতে হতে পারে, তাই বের হওয়ার আগে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও কাগজপত্র ভালোভাবে দেখে নিন। দীর্ঘদিনের পুরোনো ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং যেকোনো পরিকল্পনা ভালোভাবে বুঝে তবেই বিনিয়োগ করুন।
বৃশ্চিক
আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে, জেনেবুঝে ও ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয়। আপনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করবেন না এবং প্রিয়জনদের প্রয়োজনের জন্য সময় বের করুন। আপনার দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো মতবিরোধ বা বিবাদ দেখা দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য এবং খোলামেলা আলোচনা পরিস্থিতিকে ঠিক করে দেবে। কিছু পারিবারিক সুখ বা সুসংবাদ বাড়ির পরিবেশ উন্নত করতে পারে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে স্বস্তি দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More