মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন আজ রবিবারের ভাগ্যফলে।
মেষ
আজকের দিনটি অগ্রগতির নতুন পথ খুলে দিতে পারে। কর্মজীবনে আকস্মিক উন্নতি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু একই সাথে কিছু প্রতিপক্ষ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। বিচক্ষণতা ও সংযমের সাথে কাজ করলে আপনি যেকোনো পরিস্থিতি সহজেই সামাল দিতে পারবেন। আপনি দীর্ঘদিনের ঋণ কমানোর সুযোগ পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্কতা পরিহার করুন, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাবে। নতুন ব্যবসায়িক প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো দিন এবং আপনার উৎসাহ তুঙ্গে থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য কোনো চমক বা উপহার আপনাদের সম্পর্ককে ভালোবাসা ও মধুরতায় আরও বাড়িয়ে তুলবে। তবে, কাজের চাপ আপনাকে কিছুটা খিটখিটে করে তুলতে পারে, যা আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করতে পারে।
মিথুন
আজ আপনি আপনার প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশেষ কিছু অর্জন করতে পারেন। আপনার নতুন শক্তি এবং উদ্যমের কারণে আপনার কাজ স্বীকৃতি পেতে পারে। আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে, যদিও কাজের চাপ বাড়ার কারণে কিছুটা ক্লান্তি আসতে পারে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। আপনার সন্তানের কাজের জন্য বেরিয়ে যাওয়ার খবরটি আবেগপূর্ণ হতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার জীবন আরাম ও বিলাসে পূর্ণ থাকবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। পারিবারিক ব্যবসায় পুরোনো কোনো অসন্তোষ মিটিয়ে ফেলার সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কগুলো পুনরায় একাত্মতা ফিরে পাবে। ভ্রমণ সম্ভব, তবে আপনার জিনিসপত্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। দূরে বসবাসকারী কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন, যা বাড়ির পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More