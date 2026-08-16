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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Aug 16, 2026, 06:00:25 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবার এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজকের দিনটি আনন্দ ও সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। তবে, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ আপনার পরিচিতি বাড়াবে এবং আজ আপনি সুস্বাদু খাবারও উপভোগ করবেন।

    মকর

    আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন এবং যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। তবে, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

    কুম্ভ

    আজ আপনার প্রভাব, সম্মান এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। নতুন উদ্যোগ সফল হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। দীর্ঘদিনের বাধা দূর হওয়ায় আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারো প্রভাবে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে।

    মীন

    আজ আপনার জন্য নতুন আশা এবং ইতিবাচক ফলাফল অপেক্ষা করছে। আপনাকে একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা প্রথমে কিছুটা কঠিন মনে হলেও, আপনি ধীরে ধীরে তা ভালোভাবে সামলে নিতে পারবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর এবং ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। আপনি কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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