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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 16, 2026, 06:00:25 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ একটি সাধারণ দিন কাটবে, তবে কর্মক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই আপনার কাজে স্বচ্ছতা এবং সততা বজায় রাখুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ নিন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন এবং এর জন্য অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

    কন্যা

    আজ এমন কিছু খরচ হতে পারে যা এড়ানো কঠিন হবে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে মিলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিবাদের সমাধানের আশা রয়েছে।

    তুলা

    আজ এমন কিছু খরচ হতে পারে যা এড়ানো কঠিন হবে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে মিলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিবাদের সমাধানের আশা রয়েছে। ভ্রমণকালে আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা আপনার পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ প্রতিটি কাজে আপনাকে ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মানসিক বিভ্রান্তি কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে, কিন্তু শান্ত থাকা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পরিস্থিতিকে আপনার অনুকূলে নিয়ে আসবে। যদি আপনাকে কোনো নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তা সম্পূর্ণ সততার সাথে পালন করুন। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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