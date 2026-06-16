সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাভ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে। লোকেরা আপনার কাজ এবং আচরণের প্রশংসা করবে। যদিও শেষ মুহূর্তে একটি বড় চুক্তি আটকে যেতে পারে, ধৈর্য ধরুন, কারণ শীঘ্রই একটি সমাধান পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হলে স্বস্তি মিলবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে এবং আপনার পরিচিতি বাড়বে। বিনিয়োগ করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে ভুলবেন না এবং অন্যদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।
কন্যা
আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি ও শান্তি দেবে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা এবং বোঝাপড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। যেকোনো ধরনের সংঘাত থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় হবে। ইঙ্গিত রয়েছে যে আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারেন। এছাড়াও, আজ সঞ্চয় বা বিনিয়োগ আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।
তুলা
অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আজ একটি অনুকূল দিন থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে পেটের সমস্যা যা ঝামেলার কারণ হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পড়াশোনা কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম তাদের সাফল্য এনে দেবে। পুরনো দেনা শোধ করলে স্বস্তি মিলবে। জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক আপনাদের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ করতে পারে। আয় বৃদ্ধি এবং পরিবারের সাথে ভ্রমণের সুযোগ আনন্দ বয়ে আনবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে আপনার আর্থিক বিষয় এবং খরচের ব্যাপারে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। অপ্রত্যাশিত খরচ বেড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে শখ এবং অবসরকালীন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার বা সাজানোর কথাও ভাবতে পারেন। আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তাঁর বিশেষ যত্ন নিন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার বসের কাছ থেকে প্রশংসা, পদোন্নতি বা কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More