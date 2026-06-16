ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৬ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৬ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন, আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে আজ মঙ্গলবার কী রয়েছে, দেখে নিন।
ধনু
আজ প্রতিটি কাজে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়া আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার বাবার পরামর্শ পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের আনন্দের জন্য নতুন কিছু কেনার কথা ভাবতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ উপেক্ষা করা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ হবে। বাড়িতে ধর্মীয় পরিবেশ বা প্রার্থনা ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখবে।
মকর
আজ নতুন সূচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিন। আপনার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা আপনাকে সঠিক পথে চালিত করবে। ছোটখাটো দায়িত্ব উপেক্ষা করবেন না, কারণ সেগুলো পরবর্তীতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়বে এবং আনন্দ হবে। কর্মক্ষেত্রে একটি পছন্দের চাকরি পেলে আপনার উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
কুম্ভ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রবল থাকবে। আপনি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। অভাবীদের সাহায্য করা আপনাকে এক অনন্য মানসিক শান্তি এনে দেবে। আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে যেকোনো পারিবারিক সমস্যা সমাধানে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে, অন্যথায় আপনি তাদের অসন্তোষের সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় সামান্য উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এমনকি একটি ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করাও ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। কেউ মিষ্টি কথায় আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, তাই নতুন কাউকে এখনই বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। যারা সম্পত্তি বা জমি-সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত, তারা কিছু ইতিবাচক আইনি বা সরকারি খবর পেতে পারেন। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজের সামর্থ্য যাচাই করে নিন। আজ সংযম এবং সতর্কতা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More