ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৬ নভেম্বর ২০২৬র দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ সোমবার। আজ এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ আপনার জন্য উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আনন্দ বয়ে আনবে এবং পুরোনো স্মৃতিকে সতেজ করবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। এটি আপনাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে এবং ব্যস্ত সময়সূচী থেকে স্বস্তি দেবে। তবে, বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবহেলা করবেন না। সামান্য অবহেলাও পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে।
মকর
আজ আপনি কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকতে পারেন। একসাথে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, আপনি আপনার পরিবারের জন্য সময় বের করার চেষ্টা করবেন। আপনার সন্তান পড়াশোনায় অমনোযোগী হতে পারে, তাই তাদের বকাঝকা না করে, স্নেহের সাথে বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলা ভালো হবে। তাদের পড়াশোনা এবং দৈনন্দিন রুটিনের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন। আপনার কোনো বন্ধুর কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি রাজনীতি ও জনজীবনের সঙ্গে জড়িতদের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল হতে পারে। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মাঝে আপনার পরিচিতি, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি আরও শক্তিশালী হবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার ভূমিকা বাড়তে পারে এবং আপনি সমর্থন লাভ করবেন। আপনার জীবনসঙ্গী নতুন চাকরি বা পেশা পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করুন এবং প্রয়োজনে সমর্থন দিন। পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সংযম বজায় রাখা অপরিহার্য, কারণ কথার ভুল ব্যাখ্যা বা তাড়াহুড়ো করে দেওয়া প্রতিক্রিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।
মীন
আজ, কিছু ছোটখাটো বাধা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরুন এবং সেই অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং শুধু লোকদেখানো বা অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকাও জরুরি। পুরোনো সমস্যাগুলো আবার দেখা দিতে পারে, তাই আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে অন্যদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে, সেগুলি নিজে সামলানোই ভালো, যাতে কাজগুলো সময়মতো এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More