মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। সোমবার এই চার রাশির কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি হয়তো সাধারণ, কিন্তু আপনাকে প্রতিটি বিষয়ে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে এগোতে হবে। আপনি নতুন কোনো সম্পত্তি কেনার কথা ভাবতে পারেন, এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বিলাসবহুল জিনিসের পেছনে খরচ করার ইচ্ছাও আপনার হতে পারে। তবে, আপনার আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে খরচ এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও সমর্থন খুব সহায়ক হবে। তাদের পরামর্শ কিছু দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। পারিবারিক বিষয়েও তাদের নির্দেশনা কাজে আসবে।
বৃষ
ধৈর্য এবং শান্ত স্বভাব আজ আপনাকে অনেক সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে। প্রতিটি বিষয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করা বা প্রতিটি আলোচনায় অংশ নেওয়া জরুরি নয়। কখনও কখনও, কম কথা বলা এবং পরিস্থিতি বোঝাটাই সেরা সিদ্ধান্ত। অতিরিক্ত কথা বলা একটি ছোট বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় জটিলতায় পরিণত করতে পারে। আপনি যদি কোনো ভ্রমণ বা দীর্ঘ যাত্রার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপাতত তা স্থগিত রাখাই শ্রেয়। আজ পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মিথুন
আজকের একটি তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে এর সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন এবং এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে আপনার সামাজিক স্বীকৃতি ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। তবে, কিছু পুরোনো আর্থিক বিষয় বা সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সেগুলো স্থগিত না করে, দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করুন। অপরিচিতদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না এবং যেকোনো আর্থিক লেনদেন করার আগে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সাবধানে যাচাই করে নিন।
কর্কট
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি যা-ই হাতে নিন না কেন, তাতে সফল হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে, যা আপনার পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। আপনার জীবনসঙ্গী তার চাকরি বা কর্মজীবনে উন্নতির বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন, যা পরিবারে একটি সুখী ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আপনার জন্য সামনে এগিয়ে যেতে বিশেষভাবে উপকারী হবে। এটি আপনাকে আগের চেয়ে আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More