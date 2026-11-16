সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন। ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি, কারণ অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা আপনার সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। পারিবারিক কোনো বিয়ে বা শুভ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাড়ির পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো অবস্থানে থাকতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের যোগ্যতা ও কঠোর পরিশ্রমের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখুন। উদ্ভূত সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য দৃঢ় প্রস্তুতি বজায় রাখুন।
কন্যা
আজ সারাদিন আপনি ব্যস্ত ও অস্থির বোধ করতে পারেন। একসাথে একাধিক কাজ আপনার জন্য কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে এবং কিছু দায়িত্ব পালনে ছোটখাটো বাধা আসতে পারে। স্বাস্থ্যের ওঠানামার কারণে আপনি ক্লান্ত বা দুর্বল বোধ করতে পারেন, তাই অতিরিক্ত পরিশ্রম করা থেকে বিরত থাকুন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়াও জরুরি। অতিথিরা আপনার বাড়িতে আনন্দ বয়ে আনতে পারেন এবং একটি মনোরম পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। তবে, পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আজ ইতিবাচক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। নতুন মানুষের সাথে আপনার সংযোগ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার পরিচিতদের পরিধি বাড়তে পারে। তবে, প্রত্যেক নতুন পরিচিত ব্যক্তিকেই সঙ্গে সঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষী বলে ধরে নেবেন না। মানুষকে বুঝতে ও বিশ্বাস করতে কিছুটা সময় নিন। টাকা ধার করা এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ তা পরিশোধের চাপ ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনাও করতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ আর্থিক লাভের জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। আপনি যদি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ নিলে সামনের পথ সুগম হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম, প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতা কর্মক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে পারেন। ভ্রমণ, পর্যটন বা পরিবহন ব্যবসার সাথে জড়িতদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More