ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! মহাষষ্ঠী ১৬ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৬ অক্টোবর ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ মহাষষ্ঠীর দিনের রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ শুক্রবার কেমন কাটবে আপনার।
ধনু
আজ যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো হবে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো বিষয় হঠাৎ আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং আপনাকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এটি কঠোর পরিশ্রমের সময়। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং একটি নিয়মিত দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন। ছোট বাচ্চারা কোনো কিছুর জন্য জেদ করতে পারে এবং তাদের খুশি দেখে আপনি তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে চাইতে পারেন।
মকর
নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং বাড়িতে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি দেখে কিছু প্রতিপক্ষ দূরত্ব তৈরি করতে পারে। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তাদের চারপাশের মানুষ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। অন্যের গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ একটি ছোট ভুলও আইনি ঝামেলা ডেকে আনতে পারে। আপনার চাকরি বা পেশা সম্পর্কিত যেকোনো কাজের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে।
কুম্ভ
আজ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। শুধু লোকদেখানো বা শখের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে আপনার বাজেট নষ্ট করে দিতে পারে। কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছুটা অপেক্ষা করুন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা বা ফলাফল সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারে, যা বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। পরিবারের কোনো সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজের পরিস্থিতি ভালোভাবে মূল্যায়ন করুন, যাতে পরবর্তীতে তা পূরণ করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্যের কিছু ওঠানামা হতে পারে এবং কোনো কিছু নিয়ে আপনার মন বিচলিত থাকতে পারে। পুরোনো ঋণ বা আর্থিক দায়িত্ব পরিশোধের চাপ অনুভব করতে পারেন। এদিকে, বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিবেশে আনন্দ ও উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা উভয়ই নিয়ে আসবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম বাড়াতে হবে। আগামী সময়ে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More