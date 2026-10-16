আজ মহাষষ্ঠী ২০২৬! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
শুক্রবার ১৬ অক্টোবর আজ মহাষষ্ঠী। আজ দেবী দুর্গার বোধন। দিকে দিকে পুজোর বাদ্যি বাজছে! এই শুভ দিনটি মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে দেখে নিন। রইল ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ রাশিফল।
মেষ
আজ আপনার মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে এবং কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে আপনার কষ্ট হবে। কাজের ধীরগতিও আপনাকে চাপের মধ্যে ফেলতে পারে। আপনার বাবার সাথে একটি হালকা তর্ক হতে পারে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা এবং সম্মান করা পরিস্থিতিকে শান্ত রাখবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের যেকোনো পরামর্শ খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু বড় পরিবর্তন আনার কথাও বিবেচনা করবেন এবং সঠিক পথে নেওয়া এই পদক্ষেপটি ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটা কিছুটা কঠিনভাবে শুরু হতে পারে। আপনার মনে হবে না যে আপনি কঠোর পরিশ্রম করছেন, এবং আপনার আশেপাশের কিছু লোক আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, অন্যদের কথায় কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করাই শ্রেয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা উচিত, কারণ আগামী দিনগুলোতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। আপনার নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আসবে, এবং এই পরিচিতিগুলোর কয়েকটি ভবিষ্যতে খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সন্তানের জন্য একটি ছোট সারপ্রাইজের পরিকল্পনা করলে তাদের আনন্দময় দিনটি বিশেষ হয়ে উঠবে।
মিথুন
আজ আর্থিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। কোথাও আটকে থাকা টাকা উদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে, যা দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা দূর করবে। তবে, কথাবার্তায় কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন, কারণ আপনার কোনো সরাসরি কথা অন্য ব্যক্তিকে আঘাত করতে পারে। নতুন মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়বে এবং এই সম্পর্কগুলো ভবিষ্যতে আপনার জন্য সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত আপনার পরিবার বা কর্মজীবনে সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য কাজের জন্য বিদেশে চলে যেতে পারেন। নতুন কিছু শুরু করার ভাবনাও আপনার মনে দৃঢ় হবে।
কর্কট
আজ কিছু পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করা জরুরি। আপনার সন্তানের সঙ্গ ও কার্যকলাপের প্রতি কড়া নজর রাখুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা আজ ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। সামাজিক বা পারিবারিক বিষয়ে সামান্য অবহেলাও সমস্যার কারণ হতে পারে। সম্পত্তি বা বণ্টনের ক্ষেত্রে সাবধানে আপনার মতামত প্রকাশ করুন। যেকোনো হঠকারী মন্তব্য বিবাদকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More