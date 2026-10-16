১৬ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল! মহাষষ্ঠী সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে?
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফলে।
আজ ২০২৬ সালে দেবী দুর্গার বোধন। আজ মহাষষ্ঠী। এই মহাষষ্ঠীর দিন কেমন কাটবে রাশিচক্রের মধ্যস্থানের ৪ রাশির, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
সিংহ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনি যে কোনো কাজ হাতে নিন না কেন, তা শেষ করার ব্যাপারে উৎসাহী থাকবেন। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন তাকে তার পছন্দের কোনো নতুন কোর্সে ভর্তি করানো। পরিবারের কোনো অমীমাংসিত আর্থিক বিষয়ও সম্পন্ন হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন; এটি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস এবং মধুরতা উভয়ই বৃদ্ধি করবে। যখনই সম্ভব, টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন। বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার বিচক্ষণতা লাভের কারণ হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার কথা বলার ধরণ এবং আচরণ মানুষকে মুগ্ধ করবে, যা আপনার সম্মান বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা আপনার মনের শান্তি নষ্ট করতে পারে, তাই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের বয়স্ক কোনো সদস্যের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। আপনি যদি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আজই সেই পদক্ষেপ নেওয়া একটি ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চাপ এবং মানসিক চাপ থেকে ধীরে ধীরে স্বস্তি পেতে পারে।
তুলা
আজ নতুন কিছু করার ইচ্ছা জাগতে পারে এবং আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। আপনি বিনিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়েও এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। প্রভাবশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। বিরোধীরা আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার উপর দায়িত্ব বাড়বে এবং আপনাকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। সমস্যা হলো, তাৎক্ষণিক ফল না পাওয়ায় আপনি কিছুটা অস্থির বোধ করতে পারেন। এমন সময়ে ধৈর্য অপরিহার্য। প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক কাজে নিযুক্ত থাকলে মনে শান্তি আসবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনকে হালকা করবে। অতীতের ভুল নিয়ে কষ্ট না পেয়ে, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিন এবং সামনে এগিয়ে যান। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার বাবার কিছু উপদেশ খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More