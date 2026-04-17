মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ১৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার ১৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার ঘর ও পরিবার আনন্দে ভরে উঠবে। আপনার দাম্পত্য জীবন আরও মধুর হবে এবং আপনার প্রজ্ঞা পুরোনো বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারে। তবে, গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলে আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। মনে রাখবেন, কোনো আর্থিক পরিকল্পনাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।
বৃষ
আজ আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন এবং আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনাকে ভুল পথে চালিত করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনি পুরোনো ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন। নিজের সম্পত্তির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য আপনার ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সন্তানের আচরণ কিছু উত্তেজনার কারণ হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার কর্মজীবনে উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, শুধু মনোযোগী থাকুন। সরকারি কাজে আপনাকে কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হবে। খরচ বাড়তে পারে, বিশেষ করে শখের পেছনে সময় দিলে, তাই সঞ্চয় করা অপরিহার্য। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বয়ে আনবে।
কর্কট
আজ আবেগ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার খরচের হিসাব রাখুন, নইলে আপনার সমস্যা বাড়বে। অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে। আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন আনা লাভজনক হবে, কিন্তু আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা বাড়বে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More