মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৭ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণ করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হলে আপনি আনন্দে ভরে উঠবেন। আর্থিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। সামাজিক পরিমণ্ডলে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে এবং আপনার ধারণাগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ঘর সাজানো বা সংস্কারের পরিকল্পনা আপনাকে উৎসাহ জোগাতে পারে। আপনার সন্তানের অগ্রগতি দেখে আপনি গর্বে ভরে উঠবেন।
বৃষ
আজ আপনি সেবা ও দাতব্য কাজে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকবেন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে। আপনার দাম্পত্য জীবনের মতবিরোধের অবসান ঘটবে এবং আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে। আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার হলে স্বস্তি মিলবে। পারিবারিক বিষয়গুলো বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন, কারণ বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে সাফল্যের নতুন শিখরে নিয়ে যাবে।
মিথুন
আজকের দিনটি কল্যাণ ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো রোমান্টিক মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি মনে এক ধরনের স্বস্তি এনে দেবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকুন এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। ভাইবোনদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার জন্য উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে যেকোনো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। অবিবাহিতদের জীবনে ভালোবাসার নতুন ঢেউ আনন্দ বয়ে আনতে পারে। আরাম ও বিলাসিতা বাড়বে, কিন্তু তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণও হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আপনার মায়ের পরামর্শ আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More