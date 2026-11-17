ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
১৭ নভেম্বর ২০২৬ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে এবং উন্নতির নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আনন্দ বয়ে আনবে এবং পুরোনো স্মৃতিকে সতেজ করবে। তবে, আপনার চারপাশের মানুষদের ভালোভাবে না বুঝেই কেবল বিশ্বাস করুন। কোনো কাজ নিয়ে যদি আপনি বিভ্রান্ত বা অনিশ্চিত থাকেন, তবে আপনার বাবার পরামর্শ কাজে আসতে পারে। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নির্দেশনা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।
মকর
আজ আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়ানো জরুরি। আপাতত কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো, কারণ টাকা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু বাজারের ঝুঁকিগুলো পুরোপুরি বুঝেই কেবল পদক্ষেপ নিন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণ বা বাইরে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। এটি আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে এবং সম্পর্ককে সতেজ করবে
কুম্ভ
আজ আপনার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে খরচও দ্রুত বাড়তে পারে। তাই, দিনের শুরু থেকেই আপনার বাজেটের দিকে নজর রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানোর চেষ্টা করুন। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, সেই টাকার উপর ভিত্তি করে আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করবেন না। সুখবর হলো, আপনার প্রজ্ঞা এবং সঠিক কৌশল আপনাকে প্রতিপক্ষের চক্রান্ত প্রতিহত করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।
মীন
আজ আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায় বিবেচনা করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য আপনি একটি নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনাও তৈরি করতে পারেন। তবে, পরিকল্পনা করার সময়, আপনার বর্তমান আয় এবং ব্যয় সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ভুলবেন না। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ মনোযোগের বিচ্যুতি তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং ফলাফল উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More