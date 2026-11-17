মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে লাকি কারা, দেখে নিন।
মেষ
আজ কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বসের সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, আপনার মতামত প্রকাশের সময় কথার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ রাগ বা তাড়াহুড়োয় বলা যেকোনো কথা আপনার ভাবমূর্তি এবং পদোন্নতির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। আপনার কোনো বিশিষ্ট নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ হতে পারে।
বৃষ রাশি
আজ আপনাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং দায়িত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সামান্যতম অসাবধানতাও একটি প্রকল্প নষ্ট করে দিতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে এবং সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। আপনার সন্তানকে কাজ বা কর্মজীবনের কারণে বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতে হতে পারে। এই পরিবর্তন আপনাকে কিছুটা আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে, কিন্তু এটি তাদের ভবিষ্যৎ এবং উন্নতির জন্য একটি ভালো সুযোগ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কোনো পার্টি বা বন্ধুদের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করা হতে পারে, যা ব্যস্ত দিনটির ক্লান্তি দূর করবে। তবে, পরিবারের কোনো পুরোনো সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, পুরোনো বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সমাধানের দিকে মনোযোগ দিন। শান্তভাব এবং বোঝাপড়া দিনটিকে আরও ভালো করে তুলতে পারে।
মিথুন
আজ অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই আপনার জন্য শ্রেয় হবে। নিজের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের উপর মনোযোগ দিন এবং ছোটখাটো সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করার অভ্যাস পরিহার করুন। আপনার ব্যবসার সাম্প্রতিক উত্থান-পতন ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে এবং পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে শুরু করবে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন, যার জন্য গাম্ভীর্য ও সততার প্রয়োজন হবে। বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাতে আপনি নতুন জিনিসপত্রেও বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে, আপনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করুন। এটি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখবে।
কর্কট রাশি
কিছু জটিলতা এবং অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে আজকের দিনটি ব্যস্ততাপূর্ণ হতে পারে। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার সন্তানের পড়াশোনা বা শিক্ষাগত অগ্রগতি নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, শুধু দুশ্চিন্তা না করে তাদের শিক্ষক বা পরামর্শদাতাদের সাথে কথা বললে তা সহায়ক হবে। সঠিক নির্দেশনা পেলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়েও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি কোনো অস্বস্তি বোধ করলে, দেরি না করে সময়মতো পরামর্শ ও যত্নের ব্যবস্থা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More