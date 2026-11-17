সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে আজ মঙ্গলবার কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছু দিক থেকে ভালো এবং অন্য কিছু দিক থেকে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত যেকোনো কাজ বা পরিকল্পনা নিয়ে ইতিবাচক খবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যেখানে নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হতে পারে। এই যোগাযোগগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা চাকরিতে আছেন, তাদের জন্যও দিনটি স্বস্তি বয়ে আনতে পারে।
কন্যা
আজ আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি ও শক্তির ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অর্থ লাভের সুযোগ আসতে পারে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, যা পরিবারে একটি সন্তুষ্ট পরিবেশ তৈরি করবে। ভাইবোনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম করবে। যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধ বা ক্ষোভ থাকে, তবে সেগুলোকে পেছনে ফেলে সম্পর্ককে একটি নতুন সূচনা দেওয়াই শ্রেয়। তবে, অস্বস্তি বা বিভ্রান্তি থেকে যেতে পারে।
তুলা
আজ আপনার মন সেবা, দান এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের দিকে বেশি আকৃষ্ট হতে পারে। আপনি উপাসনা, কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সমাজসেবায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। এটি আপনার মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি আনবে। বাড়িতে একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হতে পারে এবং আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। তবে, আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু অসন্তোষ বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের কথা বোঝানোর জন্য জেদ না করে, আপনার সঙ্গীর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে এবং এই দিকে ইতিবাচক পরিস্থিতির ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যাংক-সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন হতে পারে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে। দীর্ঘ সময় পর কোনো আত্মীয়ের সাথে আপনার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের সাথে সময় কাটানো পারিবারিক সম্পর্কে আনন্দ ও মধুরতা নিয়ে আসবে। তবে, আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি সুরক্ষিত রাখুন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে বা একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই অবিলম্বে সবাইকে বিশ্বাস করবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More