ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল সপ্তমী ১৭ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
মহাসপ্তমী ২০২৬ কেমন কাটবে আজ, দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৭ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সপ্তমী ২০২৬ এ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল শনিবারের রাশিফল।
ধনু
আজ আপনি দায়িত্ব গ্রহণ এবং আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতে পারেন। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তাদের নতুন কোনো ভূমিকা বা দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনি শান্তি পাবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস সমস্যা তৈরি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের তাদের প্রস্তুতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আজকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে।
মকর
আজ আপনি সম্পত্তি ক্রয় বা বিনিয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে পারেন। ব্যবসায়িক লাভ এবং দীর্ঘদিনের আটকে থাকা তহবিল ফিরে আসার ইঙ্গিত রয়েছে। একটি শক্তিশালী আর্থিক অবস্থা আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য পরিকল্পনা করা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তবে, যারা অনলাইন ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিন।
কুম্ভ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠাই সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। তাদের পরামর্শ উপেক্ষা না করে, তা থেকে শেখার চেষ্টা করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করা হতে পারে। ধার করা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত রয়েছে।
মীন
আজ বন্ধু, আনন্দ এবং ভালো মুহূর্তের একটি দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এবং আপনার প্রিয় খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ এগিয়ে যেতে পারে। কোনো অতিথি বা পরিবারের নতুন সদস্যের আগমন একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে। তবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করতে বিলম্ব হতে পারে, তাই কোনো তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো উদ্বেগ উপেক্ষা না করে, সময়মতো পরামর্শ নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More