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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

Published on: Sep 17, 2026, 06:00:52 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু

আজ ভ্রমণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করা অনুচিত হবে। সম্মান ও মর্যাদার উদ্বেগ অথবা অপমানের ভয় আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে সুসংবাদ আশা করা যেতে পারে। বজরংবলীকে স্মরণ করা শুভ হবে।

মকর

আজ পরিস্থিতি সহজে আপনার অনুকূলে আসবে না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। বড় কোনো বিনিয়োগ, বিবাদ বা তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রিয়জন ও সন্তানদের সমর্থন আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে এবং আপনার ব্যবসাও সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকবে। দেবী কালীকে স্মরণ করলে আপনার মনোবল বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ

আজ আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলো সন্তোষজনক থাকবে। ব্যবসার অবস্থাও ভালো থাকতে পারে, তবে কর্মরত ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে কিছু ক্ষতি বা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তামার জিনিস দান করা শুভ হবে।

মীন

আজকের দিনটি কিছুটা চাপপূর্ণ হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য, প্রেম এবং সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থান-পতন দেখা দিতে পারে। মন শান্ত রাখা এবং ছোটখাটো বিষয়কে অহেতুক গুরুত্ব না দেওয়াই শ্রেয়। আপাতত ব্যবসায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। সকালে সূর্যকে জল নিবেদন করা আপনার জন্য শুভ ও ইতিবাচক হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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