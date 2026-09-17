মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজ আপনার মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। আবেগের বশে নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মন ও হৃদয় উভয়ের কথাই শোনা জরুরি। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্বাভাবিক থাকবে, এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। মানসিক শান্তি বজায় রাখার জন্য সূর্যকে জল নিবেদন করা শুভ হবে।
বৃষ
পারিবারিক বিষয় নিয়ে আজ আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনায় কিছু বাধা আসতে পারে। আপনার এবং আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। উদ্বেগ বজায় থাকতে পারে, যদিও ব্যবসায়িক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। দেবী কালীকে স্মরণ করা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
মিথুন
আজ আপনার সাহস ও বীরত্ব আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু অতিরিক্ত উৎসাহ ক্ষতির কারণও হতে পারে। কোনো একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য জেদ ধরে অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। আপনার নাক, কান বা গলা সংক্রান্ত সমস্যা অসুবিধার কারণ হতে পারে। সুখবর হলো, প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক থাকবে এবং ব্যবসায় লাভের লক্ষণও রয়েছে। দেবী কালীর প্রশংসা করা শুভ হবে।
কর্কট
আজ আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ। আর্থিক লেনদেন এবং বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকাই ভালো, কারণ এতে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। আপনার মুখ বা দাঁতে কোনো সমস্যা থাকলে, অসতর্ক হবেন না এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সুখকর পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং আপনি ব্যবসায় লাভও দেখতে পারেন। নিজের সাথে লাল রঙের কোনো জিনিস রাখা শুভ।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More